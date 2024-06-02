"Детей хоронили в коврах": волонтер рассказал об ужасах в Мариуполе во время осады города россиянами

Люди в Мариуполе понимали, что "небо не наше"

Во время осады русскими оккупантами Мариуполя погибло много детей. В каждом подвале, где прятались местные жители, были маленькие жители города.

Об этом первый украинский волонтер, прорвавшийся в осажденный российскими войсками Мариуполь, Михаил Пуришев рассказал в интервью "Телеграфу" под названием "Воняло сожженной кожей: волонтер о блокаде Мариуполя, фильтрационных лагерях и смерти украинских детей".

"Посчитайте, сколько разрушено домов — столько и погибших детей. Умерших тогда заворачивали в ковры. Когда видел ковры маленького размера, даже смотреть туда отказывался. Я бы не выдержал", — отметил он.

Волонтер также рассказал, что около 1000 человек прятались от обстрелов в Драмтеатре. Со многими он контактировал лично. По его словам, местные думали, что из-за детей здесь безопаснее, потому что россияне бить точно не станут.

"Враги прицельно нанесли удар именно туда. Там не было военных, даже рядом никто в форме не ходил. Для России чем страшнее трагедия — тем лучше выпускать фейки в СМИ. Они говорили, что мы сами ударили по Драмтеатру. Им удобнее скормить информацию своим людям именно так. Люди в Мариуполе понимали, что небо не наше и мы (украинские военные. – Ред.) не могли там ударить", – подчеркнул Пуришев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом 2022 года военные России в Мариуполе начали чинить разрушенные своими же авиабомбами здания. В их число входит также и Драматический театр. Для этого оккупанты бетонировали тела погибших людей прямо в фундамент здания, если их останки не удавалось вытащить из-под завалов.