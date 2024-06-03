Красивый фасад, а внутри – ужас: как россияне на самом деле "восстанавливают" оккупированный Мариуполь (фото, видео)

Российская машина пропаганды продолжает обманывать людей

Российские захватчики продолжают "отстраивать" временно оккупированный Мариуполь, разрушенный их же силами. Но дома восстанавливают только снаружи, чтобы создать хорошую картинку для народа и пропаганды.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Эти действия оккупантов он сравнивает с так называемыми "Потемкинскими поселками" (в посте Путинскими — ред.), то есть декорациями, прикрывающими отсутствие реальной деятельности.

На кадрах видео и фото один и тот же дом, но разница впечатляет. Ведь снаружи здание обновлено, покрашено и т.д.(на фото), а изнутри — нет. Ни одна квартира не имеет нормального ремонта и не пригодна для жизни. Стены – сплошной бетон и кирпич как и все остальное в комнатах, разве что старые канализационные трубы есть и новые двери.

Российская машина пропаганды только пытается пускать пыль в глаза и обманывать людей, верящих в эти сказки. Чтобы история об "освободителях" походила на правду.

Таких домов, как на видео в Мариуполе и других оккупированных городах, будет становиться все больше, ведь они нужны для хорошей картинки в новостях и российских пропагандистских программах.

Напомним, что в сети уже показали настоящую жизнь людей в оккупированном Мариуполе. Несмотря на "красивую картинку" якобы восстановления города, люди вынуждены жить на улице, под открытым небом.

Больше о фильтрации людей, зверствах россиян в Мариуполе читайте в материале "Телеграфа": "Воняло сожженной кожей: волонтер Михаил Пуришев о блокаде Мариуполя, фильтрационных лагерях и смерти украинских детей ".