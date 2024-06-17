Справжній "Франкенштейн": Україна отримає від Rheinmetal новий незвичайний танк (фото)

Поки не повідомляється, скільки саме танків буде надано

Україна отримає від німецької компанії Rheinmetall нову бойову машину. Цього разу мова йде про танк ППО "Франкенштейн" ("Frankenstein").

Як повідомили у компанії, вони встановили свою найсучаснішу зенітну систему Skyranger на корпуси танків Leopard 1 часів холодної війни, пише The Telegraph. Нова машина призначений для знищення російських безпілотників і ракет.

Зазначається, що системи зброї, які здатні протистояти загрозам короткого радіуса дії, таким як зграя безпілотників і артилерійський вогонь, все частіше вважаються вирішальними на лінії фронту в Україні. Видання зазначає, що війну в Україні вже називають першою війною безпілотників.

Керівник наземних систем Rheinmetal Бйорн Бернхард повідомив, що існує багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких компанія могла б встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм. Українська армія вже отримала близько сотні танків Leopard 1 у звичайній комплектації.

Варто зазначити, Rheinmetall лише нещодавно розробила систему Skyranger. Вона може похвалитися складними датчиками з 360-градусним баченням поля бою, здатними боротися з роями безпілотників.

Нагадаємо, 10 червня в Україні почав роботу перший оборонний проєкт, створений спільно німецькою корпорацією Rheinmetall та українським Укроборонпромом. Це цех з ремонту та виробництва бронетехніки.