Українські військові вперше захопили російський "танк-сарай": також вони взяли важливий "бонус" (фото, відео)

Росіяни почали використовувати такі танки цього року

Українським військовим вперше вдалося захопити російський "танк-сарай". Мова йде про бойову машину, обшиту металевими листами, а також оснащену засобами РЕБ для боротьби з українськими дронами.

Про оце повідомляють українські Telegram-канали. У підтвердження цього у мережі опубліковані фото та відео з захопленим танком.

На них можна побачити сам танк, на якому встановлено український прапор зі знаком 22-ї окремої механізованої бригади. Також на одному з фото українські бійці зображені на фоні танка. Крім того, на відео показано, як українські військові беруть у полон екіпаж російської машини.

Як повідомив український журналіст Юрій Бутусов, українськими бійцями було затрофеєно російський танк Т-62. За його словами, це перший випадок захоплення такої техніки.

Варто зазначити, що застосування подібних машин росіянами вперше було зафіксовано в середині квітня 2024 рокую З того часу було помічено кілька різновидів "сараїв".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські терористи через великі втрати техніки все частіше використовують на полі бою танки, які мають величезні металеві конструкції, що перетворюють їх на самохідний броньований "сарай". Цим витворам російських військових в деяких випадках вдалося доволі ефективно діяти на полі бою.