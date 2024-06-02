"Кращий варіант": в Україні модернізували американський танк Abrams, що з цього вийшло (відео)

На думку експерта, ще є над чим працювати, але це поки що найкраща версія M1A1SA

Легендарні американські танки Abrams, які зазнали жорсткої критики у ЗСУ за свою погану захищеність, були модернізовані руками українських інженерів. На даний момент наша версія американської машини версії M1A1SA є однією з найкращих.

Про це пише відомий український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його даними, танки Abrams в українському війську, крім навісного комплекту динамічного захисту ARAT, почали оснащувати радянською ДЗ "Контакт — 1".

Для довідки: динамічний захист — це пластини з вибухівкою, які при попаданні в них снаряда детонують і забезпечують захисний вибух у відповідь.

Коваленко зауважив, що в той час, коли американська ARAT встановлена на бортах машини, "Контактом" в Україні вирішили прикрити "прострілювані" напівсфери на вежі. При цьому, на думку, Коваленко "новій версії" Abrams на додаток до цього ще не завадили б протикумулятивні решітки (Елемент пасивного захисту броньового та танкового озброєння та техніки, призначений для запобігання або зменшення руйнівної дії кумулятивної струї протитанкових засобів).

Протикумулятивні грати на БТР

"У будь-якому випадку — це найкращий варіант посилення броні M1A1SA Abrams з тих, що з’являлися останнім часом у відкритих джерелах. Дуже добре, що до "ДЕКОГО" стало доходити, що західні ОБТ в сучасних умовах це не непробивні Wunderwaffe, а хороша техніка, що вимагає що вимагає доробок із захищеності. Як-не-як, а саме українські танкобудівники, у питаннях підвищення захищеності танків, були передовиками і революціонерами в радянські та пострадянські часи, тільки їм завжди в катки росіяни колоди вставляли, своєю обмеженістю, жагою до монополізації та бездарним плагіатом перспективних ідей", — зазначив Коваленко.

Раніше ми писали про те, що ЗМІ пояснили, чому США передали Україні так мало танків M1 Abrams.