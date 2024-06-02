"Лучший вариант": в Украине модернизировали американский танк Abrams, что из этого вышло (видео)

По мнению, эксперта, еще есть над чем работать, но это пока лучшая версия M1A1SA

Легендарные американские танки Abrams, подвергшиеся жесткой критике в ВСУ за свою плохую защищенность, были модернизированы руками украинских инженеров. В настоящий момент наша версия американской машины версии M1A1SA является одной из лучших.

Об этом пишет известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его данным, танки Abrams в украинском войске, помимо навесного комплекта динамической защиты ARAT, начали оснащать советской ДЗ "Контакт — 1".

Для справки: динамическая защита — это пластины со взрывчаткой, которые при попадании в них снаряда детонируют и обеспечивают защитный ответный взрыв.

Коваленко заметил, что в то время, когда американская ARAT установлена на бортах машины, "Контактом" в Украине решили прикрыть "простреливаемые" полусферы на башне. При этом, по мнению, Коваленко "новой версии" Abrams в добавок к этому еще не помешали бы противокумулятивные решетки (Ээлемент пассивной защиты броневого и танкового вооружения и техники, предназначенный для предотвращения или уменьшения разрушительного действия кумулятивной струи противотанковых средств).

Противокумулятивные решетки на БТР

"В любом случае — это лучший вариант усиления брони M1A1SA Abrams из появлявшихся в последнее время в открытых источниках. Очень хорошо, что до "КОЕ-КОГО" стало доходить, что западные ОБТ в современных условиях это не непробиваемые Wunderwaffe, а хорошая техника, требующая доработок по защищённости. Там глядишь, ещё американцы некоторые наработки у нас скопируют. Как-никак, а именно украинские танкостроители, в вопросах повышения защищённости танков, были передовиками и революционерами в советские и пост-советские времена, только им всегда в катки бревна россияне вставляли, своей ограниченностью, жаждой монополизации и бездарным плагиатом перспективных идей", — отметил Коваленко.

Ранее мы писали о том, что СМИ объяснили, почему США передали Украине так мало танков M1 Abrams.