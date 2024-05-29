Полезность сомнительная: танкисты ВСУ раскритиковали "под ноль" легендарные танки Abrams, за что ругают

Украинские танкисты не в восторге от танков Abrams

Американские танки Abrams, которые были переданы Украине в 2023 году, имеют ряд недостатков. Некоторые из них даже ставят под сомнение их полезность на фронте.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на комментарии украинских танкистов. Одной из главной проблем M1 Abrams бойцы ВСУ называют относительно плохую защищенность танка.

"Его брони на данный момент недостаточно Это не защищает экипаж. Сегодня это война дронов", — сказал один из членов экипажа с позывным "Джокер".

Еще одним важным недостатком, по мнению украинских военных, является то, что американский танк становится "красной тряпкой" для оккупантов.

"Абрамсы" являются мишенью номер один, без защиты экипаж не выживет на поле боя", — сказал воин с позывным "Днепр".

Из-за вышеуказанных проблем экипажам приходится импровизировать. Так, например, на некоторые танки Abrams украинцы устанавливают активную броню от украинских моделей. Активная броня — это пластины со взрывчаткой, которые при попадании в них снаряда детонируют и обеспечивают защитный ответный взрыв.

Кроме того в современной войне все большую роль отыгрывают ударные дроны, которые также используют и россияне. Как пишет CNN, одному из украинских водителей Abrams, к сожалению, пришлось прочувствовать это на своем опыте, когда дрон пробил броню танка и оторвал ему ногу.

Однако танкам мешают не только инновации — похоже, у них есть и технические проблемы. Например, один из корреспондентов телеканала во время выездного задания на востоке Украины лично увидел обездвиженный танк Abrams. У него был сломан двигатель. И это несмотря на то, что данный экземпляр был только недавно доставлен из Польши. Также танкисты жалуются на то, что во время дождя или тумана конденсат может поджечь электронику внутри автомобиля.

В добавок ко всему вышесказанному некоторые украинские военные считают, что типы боев в Украине не подходят для этой машины.

"У нас есть больше возможностей для прямых боев танк с танком, что случается очень редко. Гораздо чаще мы работаем артиллеристами. Вам нужно разобрать линию деревьев или здание. У нас был случай, когда мы выпустили 17 выстрелов по дому, а он еще стоял", — сказал "Джокер".

Украинский экипаж выразил разочарование тем, что эти танки созданы для ведения войны в стиле НАТО, при котором авиация и артиллерия готовят поле боя до того, как танки и пехота наступят. Киев же уже давно жалуется на недостаток артиллерии и авиации.

"Они бы никогда этого не сделали", — сказал танкист, говоря о солдатах НАТО, предпринимающих те же действия, которые они совершают без поддержки с воздуха.

Напомним, что всего Украина получила от США 31 танк "Абрамс". О том, что это за машина вы можете узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что СМИ объяснили, почему США передали Украине так мало танков M1 Abrams.