Корисність сумнівна: танкісти ЗСУ розкритикували "під нуль" легендарні танки Abrams, за що сварять

Українські танкісти не в захваті від танків Abrams

Американські танки Abrams, які були передані Україні 2023 року, мають низку недоліків. Деякі з них навіть ставлять під сумнів їхню корисність на фронті.

Про це пише CNN, посилаючись на коментарі українських танкістів. Однією з головних проблем M1 Abrams бійці ЗСУ називають відносно погану захищеність танка.

"Його броні зараз недостатньо Це не захищає екіпаж. Сьогодні це війна дронів", — сказав один із членів екіпажу з позивним "Джокер".

Ще одним важливим недоліком, на думку українських військових, є те, що американський танк стає "червоною ганчіркою" для окупантів.

"Абрамси" є мішенню номер один, без захисту екіпаж не виживе на полі бою", — сказав воїн із позивним "Дніпро".

Через вищезгадані проблеми екіпажам доводиться імпровізувати. Так, наприклад, на деякі танки Abrams українці встановлюють активну броню від українських моделей. Активна броня — це пластини з вибухівкою, які при попаданні в них снаряда детонують і забезпечують захисний вибух у відповідь.

Крім того, в сучасній війні все більшу роль відіграють ударні дрони, які також використовують і росіяни. Як пише CNN, одному з українських водіїв Abrams, на жаль, довелося відчути це на своєму досвіді, коли дрон пробив броню танка та відірвав йому ногу.

Проте танкам заважають не лише інновації — схоже, вони мають і технічні проблеми. Наприклад, один із кореспондентів телеканалу під час виїзного завдання на сході України особисто побачив знерухомлений танк Abrams. Він мав зламаний двигун. І це незважаючи на те, що цей екземпляр був нещодавно доставлений з Польщі. Також танкісти скаржаться на те, що під час дощу чи туману конденсат може підпалити електроніку всередині автомобіля.

На додаток до всього вищесказаного, деякі українські військові вважають, що типи боїв в Україні не підходять для цієї машини.

"У нас є більше можливостей для прямих боїв танк із танком, що трапляється дуже рідко. Набагато частіше ми працюємо артилеристами. Вам потрібно розібрати лінію дерев або будівлю. У нас був випадок, коли ми випустили 17 пострілів по будинку, а він ще стояв", — Сказав "Джокер".

Український екіпаж висловив розчарування тим, що ці танки створені для ведення війни у стилі НАТО, при якій авіація та артилерія готують поле бою до того, як танки та піхота наступатимуть. Київ же вже давно скаржиться на нестачу артилерії та авіації.

"Вони б ніколи цього не зробили", — сказав танкіст, говорячи про солдатів НАТО, які роблять ті ж дії, які вони здійснюють без підтримки з повітря.

Нагадаємо, що загалом Україна отримала від США 31 танк "Абрамс". Про те, що це за машина, ви можете дізнатися в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що ЗМІ пояснили, чому США передали Україні так мало танків M1 Abrams.