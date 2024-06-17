Багато навіть не встигли вийти на штурм: у СБУ назвали кількість "відмінусованих" російських танків (відео)

Багато знищено разом з екіпажами

З початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України ліквідувала 1006 російських танків. Найбільше ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких битв у Донецькій та Харківській областях.

На сайті СБУ розповіли, що російські війська часто намагалися прорвати позиції українських захисників за допомогою бронетехніки. Крім того, ворог використовує її для прикриття своїх штурмових груп.

Також росіяни регулярно посилювали танковими з’єднаннями свої атаки на укріпрайони Сил оборони у Запоріжжі. Для знищення російської бронетехніки Служба безпеки проводила ефективні оперативно-бойові операції разом із підрозділами ЗСУ. Для знищення танків ворога використали максимум арсеналу бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.

Як розповіли в СБУ, велика кількість російської бронетехніки була вражена ще до того, як вона встигла вийти на штурм українських позицій, на початкових рубежах для наступу. При цьому частину танків було знищено разом з екіпажами.

Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 17 червня Росія втратила у війні проти України вже 7 958 танків. Два було знищено за добу 16 червня.

Як повідомляв "Телеграф", протягом травня втрати росіян на фронті в Україні зросли до 390 одиниць техніки. Це щонайменше втричі більше, ніж на початку війни та чим загарбники можуть виготовити.