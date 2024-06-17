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Многие даже не успели выйти на штурм: в СБУ назвали количество "отминусованных" танков (видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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РФ потеряла уже тысячи танков
РФ потеряла уже тысячи танков. Фото Коллаж "Телеграфа"

Многие уничтожены вместе с экипажами

С начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украина ликвидировала 1006 российских танков. Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких сражений в Донецкой и Харьковской областях.

На сайте СБУ рассказали, что российские войска часто пытались прорвать позиции украинских защитников с помощью бронетехники. Кроме того, враг использует ее для прикрытия своих штурмовых групп.

Также россияне регулярно усиливали танковыми соединениями свои атаки на укрепрайоны Сил обороны в Запорожье. Для уничтожения российской бронетехники Служба безопасности проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ. Для уничтожения танков врага использовали максимум арсенала бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.

Как рассказали в СБУ, большое количество российской бронетехники было поражено еще до того, как она успела выйти на штурм украинских позиций, на начальных рубежах для наступления. При этом часть танков были уничтожены вместе с экипажами.

Стоит отметить, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 17 июня, Россия потеряла в войне против Украины уже 7 958 танков. Два было уничтожено за сутки 16 июня.

Как сообщал "Телеграф", в течение мая потери россиян на фронте в Украине выросли до 390 единиц техники. Это по меньшей мере в три раза больше, чем в начале войны и чем захватчики могут изготовить.

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#СБУ #Война #Танки