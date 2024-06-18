Россияне все чаще применяют Х31-П для обстрелов Украины: чем опасна эта ракета

Эти авиаснаряды начали активнее использовать с весны

В ночь на 18 июня россияне атаковали Украину "шахедами", а по Одессе ударили противорадиолокационной ракетой Х-31П. Последствия этого обстрела пока неизвестны.

Противорадиолокационную ракету запустили с территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Юг".

Россияне ударили ракетой Х-31П по Одессе

"В течение прошедших суток 17 июня 2024 года враг в очередной раз атаковал юг Украины, осуществив пуск баллистической и авиационной ракеты и нанеся авиаудары с использованием КАБов. В частности, утром враг атаковал Николаевщину баллистической ракетой с кассетным боеприпасом (вероятно "Искандер-М") и выпустил по Одесщине противорадиолокационную ракету Х-31П. Обе атаки происходили с территории временно оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.

Напомним, что россияне начали активнее использовать эту ракету после потери самолетов дальнего радиолокационного слежения (ДРЛО) А-50. Они используются для разведки при подготовке ракетных обстрелов.

Из-за нехватки разведданных россияне начали применять ракеты Х-31П. Они помогают выявить противовоздушную оборону.

Что известно об этой ракете: технические характеристики, цена

Противорадиолокационная ракета Х-31П является вариантом ракеты Х-31. Модифицированный авиаснаряд применяется против радаров радиолокационных станций (РЛС) или других источников излучения. Они используются в составе зенитных ракетных комплексов (ЗРК), батарей зенитной артиллерии, артиллерийских РЛС или запускаются с самолетов.

Технические характеристики ракеты Х-31П:

дальность пуска — от 15 км до 110 км;

вероятное отклонение — около 5-8 м;

максимальная высота применения — 15 км;

средняя скорость полета — 600-700 м/с;

боевая часть — осколочно-фугасная;

масса боевой части — 87 кг;

длина ракеты — 4 м 70 см.

Скорость самолетов-носителей составляет от 650 до 1250 км/ч. Нести эту ракету могут разные самолеты, в частности Су-17, Су-24М, Су-35, МиГ-27М и МиГ-29К.

Точная цена ракеты Х-31П неизвестна. Но, вероятно, она стоит примерно как Х-31, стоимость которой составляет 550 тысяч долларов США.

Для справки: ракета Х-31 – советская тактическая управляемая ракета класса воздух-земля средней дальности. Ее можно запускать с таких самолетов как Су-24, Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Су-34 и Су-35. Есть еще две модификации — противорадиолокационная (Х-31П) и противокорабельная (Х-31А).

Ранее "Телеграф" сообщал, как Силы обороны уничтожают ПВО россиян во временно оккупированном Крыму. За последние два неполных месяца ВСУ поразили многие важные объекты.