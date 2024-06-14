РФ нанесла по Украине очередной удар: что было главной целью и почему это место не дает покоя врагу (карта)

Силы ПВО сбили 7 из 14 ракет и все 17 "шахедов", которые запустила армия РФ

Ночью и рано утром россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Основной целью атаки стал Староконстантинов Хмельницкой области.

Мониторинговые каналы публикуют приблизительную карту маршрута вражеских ракет и "шахедов". Как видно, большинство из них двигалось на Староконстантинов, который сокращенно называют Старкон. Также враг ударил по нему ракетой "Кинжал".

Атака началась около 22:40 с применения ударных БПЛА, позже враг подключил крылатые ракеты. Закончилась атака в 04:43. В 6 часов россияне запустили по Староконстантинову гиперзвуковую ракету Х-47м2 "Кинжал".

Как сообщили в Воздушных силах Украины, всего россияне применили 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БПЛА. В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 17 "шахедов".

Стоит отметить, что возле Староконстантинова, фактически в черте города, в нескольких километрах от центра на противоположном, восточном, берегу реки Случ, расположен один из военных аэродромов Украины. Путинская армия упорно пытается его уничтожить с первого дня полномасштабного вторжения — впервые российские войска нанесли ракетный удар по Староконстантиновскому военному аэродрому около пяти часов утра 24 февраля 2022 года.

Авиабаза в Староконстантинове – одна из наиболее оборудованных в Украине. Там есть специально укрепленные укрытия для стоянки и соответствующая взлетно-посадочная полоса. Наивысшая интенсивность обстрелов Старкона была зафиксирована в ноябре и декабре 2023 года.

Как сообщал "Телеграф", в ходе утренней атаки на Староконстантинов ракетой "Кинжал" 14 июня, взрывы слышали также на Киевщине и Житомирщине. Это результат работы ПВО.