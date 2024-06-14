РФ завдала по Україні чергового удару: що було головною ціллю та чому це місце не дає спокою ворогу

Сили ППО збили 7 із 14 ракет і всі 17 "шахедів", які запустила армія РФ

Вночі та рано вранці росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. Основною ціллю атаки став Старокостянтинів Хмельницької області.

Моніторингові канали публікують приблизну карту маршруту ворожих ракет та "шахедів". Як бачимо, більшість їх рухалося на Старокостянтинів, який скорочено називають Старкон. Також ворог ударив по ньому ракетою "Кинджал".

Атака розпочалася близько 22:40 із застосування ударних БПЛА, пізніше ворог підключив крилаті ракети. Закінчилась атака о 04:43. О 6 годині росіяни запустили по Старокостянтинову гіперзвукову ракету Х-47м2 "Кинджал".

Як повідомили у Повітряних силах України, загалом росіяни застосували 14 ракет повітряного, наземного базування та 17 ударних БПЛА. Внаслідок протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 17 "шахедів".

Варто зазначити, що біля Старокостянтинова, фактично в межах міста, за кілька кілометрів від центру на протилежному, східному, березі річки Случ, розташований один із військових аеродромів України. Путінська армія наполегливо намагається його знищити з першого дня повномасштабного вторгнення — вперше російські війська завдали ракетного удару по Старокостянтинівському військовому аеродрому близько п’ятої години ранку 24 лютого 2022 року.

Авіабаза у Старокостянтинові – одна з найбільш обладнаних в Україні. Там є спеціально укріплені укриття для стоянки та відповідна злітно-посадкова смуга. Найвищу інтенсивність обстрілів Старкона було зафіксовано у листопаді та грудні 2023 року.

Як повідомляв "Телеграф", під час ранкової атаки на Старокостянтинів ракетою "Кинжал" 14 червня, вибухи чули також на Київщині та Житомирщині. Це результат роботи ППО.