У мережі з'явилося яскраве відео першого офіційного авіаудару по цілі у Бєлгородській області

Ціль успішно уражена. Далі буде…

У мережі з’явилося відео влучання українських ракет по військовій цілі у Бєлґородській області. Авіаудар здійснили Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Влучили точно в ціль, про що говорить яскраве відео удару, яке опублікував Анатолій Штефан "Штірліц". Зазначається, що це був пункт управління мотострілецького полку ворога, який розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлґородської області (РФ).

"За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена. Далі буде…", — зазначив військовий.

Паблік у Телеграм "Кіберборошно" опублікував карти та координати, на яких видно, де знаходився пункт управління ворога. В інших пабліках зазначено, що на момент удару в будинку знаходилися російські офіцери, частина з них загинули.

Координати цілі: 50.34183, 36.29307. До кордону з Україною, буквально, 500 метрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як Україна завдала першого авіаудару по території Росії. Це був, без перебільшення, історичний день.