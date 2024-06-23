В сети появилось яркое видео первого официального авиаудара по цели в Белгородской области

Цель успешно поражена. Продолжение следует…

В сети появилось видео попадания украинских ракет по военной цели в Белгородской области. Авиаудар совершили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Попали точно в цель, о чем говорит яркое видео удара, которое опубликовал Анатолий Штефан "Штирлиц". Отмечается, что это был пункт управления мотострелкового полка врага, который размещался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области (РФ).

"По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена. Продолжение следует...", — отметил военный.

Паблик в Telegram "Кіберборошно" опубликовал карты и координаты, на которых видно, где находился пункт управления врага. В других пабликах отмечено, что в момент удара в сооружении находились российские офицеры, часть из них погибла.

Координаты цели: 50.34183, 36.29307. До границы с Украиной буквально 500 метров.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Украина нанесла первый авиаудар по территории России. Это был без преувеличения исторический день.