РФ впервые ударила по Украине управляемой бомбой ФАБ-3000: что о ней известно и как бороться (видео)

Она содержит более 1 т взрывчатого вещества

Россия продолжает ежедневно атаковать мирные города Украины, и на этот раз была впервые применена модифицированная авиабомба по Липцам на Харьковщине. Речь идет о ФАБ-3000 М-54 с устройством "управляемый модуль планировки и коррекции".

Об этом пишет журналист Андрей Цапленко, опираясь на слова пропагандиста Ильи Туманова. Отмечается, что с новой модификацией бомба стала управляемой и может наносить еще большее разрушение.

"И, если доверять Туманову, это первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с модулем планирования и коррекции", — говорится в сообщении.

По словам аналитика BILD Юлиана Репке, Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000 М-54 УМПК , поразив здание Новой Почты №1 в прифронтовом поселке Липцы Харьковской области.

"Тяжелая бомба массой 3 тонны (боевая часть 1,2 тонны) упала в 15 метрах от здания, но все равно нанесла ему серьезный ущерб", — пишет он.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, то, что Россия работает над оснащением ФАБ-3000 М54 управляющим модулем и возможностью их применения по тактической авиации – Су-34, было известно еще в 2023 году. И это должно было произойти рано или поздно, но учитывая данные в сети, уже есть первые "результаты".

"Рецепт противодействия КАБам, состоящий из 3-х ингредиентов, а именно из большого радиуса действия ПВО для уничтожения носителей бомб на больших расстояниях, истребители F-16 для этих же целей и ОТРК ATCMS для уничтожения носителей КАБ на аэродромах, у нас или отсутствуют, или есть, но без разрешения ударов по территории России", — добавляет эксперт.

Заметим, что ФАБ-3000 M54 при весе 3067 кг содержит 1200 кг взрывчатого вещества. Результат ее взрыва — яма глубиной в полтора десятка метров и тяжелые контузии на расстоянии нескольких сот метров.

Она предназначена для поражения сооружений и укрытий из бетона, а также для прорыва дамб и уничтожения укрепленных промышленных объектов. Основным поражающим фактором ФАБ-3000 является действие фугаса. Специалисты уверены, что сильнее разрушительной силы этих авиабомб лишь тактические ядерные заряды.

Потенциальный радиус поражения ФАБ-3000 – 46 м, радиус рассеяния осколков – 260 м.

Ранее "Телеграф" писал, что этой ночью "бавовна" пылала на нефтебазах в Тамбовской области и в республике Адыгея.