РФ вперше вдарила по Україні керованою бомбою ФАБ-3000: що про неї відомо і як боротись (відео)

Вона містить понад 1 т вибухової речовини

Росія продовжує щодня атакувати мирні міста України, і цього разу було вперше застосовано модифіковану авіабомбу по Липцях на Харківщині. Мова ведеться про ФАБ-3000 М-54 с пристроєм "керований модуль планування та корекції".

Про це пише журналіст Андрій Цапленко, спираючись на слова пропагандиста Іллі Туманова. Зазначається, що з новою модифікацією бомба стала керованою і може завдавати ще більше руйнувань.

"І, якщо довіряти Туманову, це перше бойове застосування в історії людства бомби такого калібру з модулем планерування і корекції", — йдеться у повідомлені.

За словами аналітика BILD Юліана Рьопке, Росія скинула на Україну першу ФАБ-3000 М-54 УМПК, вразивши будівлю Нової Пошти №1 у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

"Тяжка бомба масою 3 тонни (бойова частина 1,2 тонни) впала за 15 метрів від будівлі, але все одно завдала їй серйозної шкоди", — пише він.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка те, що Росія працює над оснащенням ФАБ-3000 М54 керувальним модулем та можливістю їх застосування з тактичної авіації – Су-34, було відомо ще у 2023-му році. І це мала статись рано чи пізно, але з огляду на дані в мережі вже є перші "результати".

"Рецепт протидії КАБам, що складається з 3-х інгредієнтів, а саме з великого радіуса дії ППО для знищення носіїв бомб на великих відстанях, винищувачі F-16 для цих же цілей і ОТРК ATCMS для знищення носіїв КАБ на аеродромах, у нас або відсутні, або є, але без дозволу ударів по території Росії", — додає експерт.

Зауважимо, що ФАБ-3000 M54 при вазі 3067 кг містить 1200 кг вибухової речовини. Результат її вибуху — вирва глибиною у півтора десятка метри та важкі контузії на відстані декілька сотень метрів.

Вона призначена для ураження споруд і укриттів з бетону, а також для проривання дамб і знищення укріплених промислових об’єктів. Основним уражальним фактором ФАБ-3000 є дія фугасу. Фахівці впевнені, що сильніше за руйнівною силою цих авіабомб лише тактичні ядерні заряди.

Потенційний радіус ураження ФАБ-3000 – 46 м, радіус розсіювання осколків – 260 м.

Раніше "Телеграф" писав, що цієї ночі "бавовна" палала на нафтобазах в Тамбовській області та у республіці Адигея.