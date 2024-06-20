Нові дронові санкції від СБУ: цієї ночі "бавовна" палала на нафтобазах в Тамбовській області та у республіці Адигея

В окупантів була невесела нічка з неприємними наслідками

Нещодавно українські дрони атакували нафтобазу під Ростовом (Росія), а тепер "бавовна" завітала до Тамбовської області та республіки Адигея. Там пролунали вибухи на місцевих нафтобазах у ніч на четвер, 20 червня 2024 року, і це робота Служби безпеки України (СБУ).

Після атаки на об’єктах, де переробляли сировину та зберігали готові нафтопродукти для російської армії, почались пожежі. Про це повідомляють поінформовані джерела "Телеграфу".

Дрони СБУ вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". Це призвело до скорочення економічного та військового потенціалу Росії у війні проти України.

"Удари СБУ по підприємствах, які працюють на ВПК РФ, зменшують ресурси, завдяки яким ворог може вести війну, та змушують країну-агресора витрачатись на відновлення інфраструктури. Це додаткове навантаження на російський бюджет, який вже обтяжений санкціями та іншими економічними викликами. Служба й надалі працюватиме у цьому напрямку", ― зазначило поінформоване джерело.

На нафтобазі у Тамбовській області розпочалась пожежа після атаки дронів

Спецпризначенці також направили БПЛА у Адигею

Безпілотники СБУ здійснили вже понад 30 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу. "Дронові санкції" були застосовані проти заводів у різних областях РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки атаки російських міст проти 20 червня. У РФ заявили, нібито протиповітряна оборона збила 15 дронів. Без жертв не обійшлось.