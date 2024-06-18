Клуби диму та вогонь: з’явились супутникові знімки ростовської нафтобази після атаки дронів

Під ударом опинились до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів

В ніч на 18 червня дрони атакували нафтобазу "Азовпродукта" в російській Ростовській області. На заводі здійнялась пожежа, а момент потрапив на супутникові знімки Planet Labs.

Згідно з цими матеріалами, о 14:30 за Києвом на нафтобазі досі тривала пожежа. Фото та відео супутникових знімків опублікували журналісти "Схем" (Радіо Свобода).

"Згідно зі знімками, зробленими о 14:30 за Києвом, на території нафтобази триває пожежа. Однак, оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість", — йдеться у повідомленні.

Нафтобаза, яку атакували дрони, належить до підприємства "Азовпродукт". Це важливий об’єкт для росіян, бо через термінал щомісяця проходить до 60 тис. тонн нафтопродуктів.

Одночасно на зберіганні може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів. Їх зберігають у цистернах. Саме вони почали горіти після атаки дронів.

Офіційної реакції від української сторони не було. "Схеми"" посилаються на своє джерело у силових структурах та повідомляють, що це була атака безпілотниками Служби безпеки України (СБУ).

Російське Міноборони також не коментувало інформацію про "приліт". Але губернатор Ростовської області підтвердив атаку дронів та загоряння резервуарів з нафтопродуктами.

Раніше "Телеграф" писав, що безпілотники завітали до тимчасово окупованого Криму. Окупанти перекривали Кримський міст, а жителі кількох населених пунктів прокинулись від гучних та потужних вибухів.