Клубы дыма и огонь: появились спутниковые снимки ростовской нефтебазы после атаки дронов

Под ударом оказались до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов

В ночь на 18 июня дроны атаковали нефтебазу "Азовпродукта" в российской Ростовской области. На заводе начался пожар, а момент попал на спутниковые снимки Planet Labs.

Согласно этим материалам, в 14:30 по Киеву на нефтебазе до сих пор продолжался пожар. Фото и видео спутниковых снимков были опубликованы журналистами "Схем" (Радио Свобода).

"Согласно снимкам, сделанным в 14:30 по Киеву, на территории нефтебазы продолжается пожар. Однако оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость", — говорится в сообщении.

Нефтебаза, которую атаковали дроны, принадлежит предприятию "Азовпродукт". Это важный объект для россиян, потому что через терминал ежемесячно проходит до 60 тыс. тонн нефтепродуктов.

Одновременно на хранении может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов. Их хранят в цистернах. Именно они начали гореть после атаки дронов.

Официальной реакции от украинской стороны не последовало. "Схемы" ссылаются на свой источник в силовых структурах и сообщают, что это была атака беспилотниками Службы безопасности Украины (СБУ).

Российское Минобороны также не комментировало информацию о "прилете". Но губернатор Ростовской области подтвердил атаку дронов и возгорание резервуаров с нефтепродуктами.

Ранее "Телеграф" писал, что беспилотники посетили временно оккупированный Крым. Оккупанты перекрывали Крымский мост, а жители нескольких населенных пунктов очнулись от громких и мощных взрывов.