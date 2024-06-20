Новые дроновые санкции от СБУ: этой ночью "бавовна" пылала на нефтебазах в Тамбовской области и в республике Адыгея

У оккупантов была невеселая ночка с неприятными последствиями

Недавно украинские дроны атаковали нефтебазу под Ростовом (Россия), а теперь "бавовна" посетила Тамбовскую область и республику Адыгея. Там прогремели взрывы на местных нефтебазах в ночь на четверг, 20 июня 2024 года, и это работа Службы безопасности Украины (СБУ).

После атаки на объекты, где перерабатывали сырье и хранили готовые нефтепродукты для российской армии, начались пожары. Об этом сообщают информированные источники "Телеграфа".

Дроны СБУ поразили состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". Это привело к сокращению экономического и военного потенциала России в войне против Украины.

"Удары СБУ по предприятиям, работающим на ВПК РФ, уменьшают ресурсы, благодаря которым враг может вести войну, и заставляют страну-агрессора тратиться на восстановление инфраструктуры. Это дополнительная нагрузка на российский бюджет, уже обремененный санкциями и другими экономическими вызовами. Служба и в дальнейшем будет работать в этом направлении", ― отметил информированный источник.

На нефтебазе в Тамбовской области начался пожар после атаки дронов

Спецслужба также направила БПЛА в Адыгею

Беспилотники СБУ совершили уже более 30 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса. "Дроновые санкции" были применены против заводов в разных областях РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях атаки на российские города20 июня. В РФ заявили, будто противовоздушная оборона сбила 15 дронов. Без жертв не обошлось.