Впервые официально: самолеты ВСУ нанесли удары по Белгородской области, что уничтожили (карта)

Важная цель была успешно поражена

Силы обороны Украины успешно поразили в Белгородской области пункт управления мотострелкового полка. На месте раздались взрывы.

Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что пункт управления располагался в населенном пункте Нехотеевка.

"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка белгородской области (РФ)", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что по результатам боевой работы на месте происшествия были зафиксированы взрывы.

"Цель успешно поражена", — резюмировали в Генштабе.

Важно отметить, что это, возможно, не первый авиационный удар по территории России. Так, например, несколько недель назад западные СМИ писали, что такой удар имел место быть. Однако в официальных сводках такая информация появилась впервые.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 22 июня в российском Краснодарском крае произошла атака. Уничтожено было место хранения дронов-камикадзе "Шахед" и сопутствующая инфраструктура.