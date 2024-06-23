Склад "Шахедов" и не только: ВСУ раскрыли интересные подробности атаки на Краснодарский край (фото)

Помимо средств поражения, также были ликвидированы квалифицированные инструкторы

В результате ударов по вражеским объектам в российском Краснодарском крае ночью 21 июня было уничтожено место хранения дронов-камикадзе "Шахед" и сопутствующая инфраструктура. Кроме того, были ликвидированы квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков дронов.

Об этом сообщили в Telegram-канале Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Отмечается, что эта атака была проведена ВМС во взаимодействии со Службой безопасности Украины (СБУ).

"Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению Shahed-136/Герань-2, учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

Помимо средств поражения, также были ликвидированы квалифицированные инструкторы, что готовили персонал по обслуживанию пусков "Shahed-136/Герань-2" и тех курсантов, которых обучали наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с побратимами из Сил обороны, продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!" — говорится в заявлении ВМС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что были опубликованы спутниковые снимки, которые показали результаты атаки дронами по российскому Ейску 21 июня. Место поражения находится на расстоянии в около 130 километров от линии фронта.