Склад "Шахедів" і не тільки: ЗСУ розкрили цікаві подробиці атаки на Краснодарський край (фото)

Крім засобів поразки, також було ліквідовано кваліфікованих інструкторів

Внаслідок ударів по ворожих об’єктах у російському Краснодарському краї вночі 21 червня було знищено місце зберігання дронів-камікадзе "Шахед" та супутня інфраструктура. Крім того, було ліквідовано кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків дронів.

Про це повідомили у Telegram-каналі Військово-морських сил Збройних сил України. Зазначається, що цю атаку було проведено ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ).

"Нові супутникові знімки підтверджують знищення у ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування Shahed-136/Герань-2, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БПЛА, розташованих у Краснодарському краї", — йдеться у повідомленні.

Крім засобів поразки, також було ліквідовано кваліфікованих інструкторів, що готували персонал з обслуговування пусків "Shahed-136/Герань-2" та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, у морі та повітрі!" — йдеться у заяві ВМС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що було опубліковано супутникові знімки, які показали результати атаки дронами по російському Єйську 21 червня. Місце поразки знаходиться на відстані близько 130 кілометрів від лінії фронту.