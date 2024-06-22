ЗСУ вразили "жирну" ціль у російському Єйську: з’явилися супутникові фото

Одна з будівель була повністю знищена

У мережі показали супутникові знімки, які підтверджують результативність атаки ЗСУ на Єйськ. Атака сталася у ніч проти 21 червня.

Знімками до і після поділився OSINT-фахівець Brady Africk у соціальній мережі X. Він зазначає, що постраждала будівля є навчальним центром ППО.

При цьому аналітик повідомив, що це місце знаходиться на відстані близько 130 кілометрів від лінії фронту.

Військовий оглядач Ігаль Левін додав, що йдеться про 726-й навчальний центр ППО, який розташований неподалік військового аеродрому в Єйську.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 21 червня невідомі БПЛА пролетіли над Краснодарським краєм, після чого кілька вибухів чули в районі селища Афіпське, де розташований нафтопереробний завод. Також дрони прилетіли до міста Енем та селище Яблонське в Адигеї, Краснодар та Сіверський район Краснодарського краю. Там розташовані різноманітні важливі об’єкти росіян.

Декілька безпілотників також впали на території Краснодарського аеродрому, тоді вважалося, що вони полювали за російською авіацією, проте пізніше з’явилася інформація про те, що метою були склади "Шахедів".

Раніше " Телеграф " повідомляв про наслідки атаки російських міст у ніч проти 20 червня. У РФ заявили, що протиповітряна оборона збила 15 дронів. Без жертв не обійшлося.