У Росії вночі гриміли вибухи у Краснодарському краї: що відомо (відео)

Російська влада вже заявила, що під атакою перебували Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони Краснодарського краю

В Росії у ніч на 21 червня було дуже спекотно та гучно. Безпілотники навідалися у кілька населених пунктів Краснодарського краю, а також вчергове підсмажили Ільський нафтопереробний завод.

Про це повідомляють російські ЗМІ та канали у Telegram. Вони також опублікували відео вибухів та пожеж на місцях влучання безпілотників.

Зокрема, у районі селища Афіпське в Краснодарському краї, де розташований однойменний НПЗ, було понад 10 вибухів. Перед цим місцеві мешканці чули звуки прольоту БПЛА. Після кількох особливо сильних вибухів почалася пожежа в районі місцевої ТЕЦ, також не виключається ураження Афіпського НПЗ.

Також дрони прилетіли до міста Енем та селища Яблонський в Адигеї, Краснодару та до Сіверського району Краснодарського краю. Там розташовані різноманітні важливі об'єкти російських терористів – нафтові й не тільки. Зокрема, біля Краснодару знаходиться Ільський нафтопереробний завод, якому вчергове добре прилетіло.

Окремо увагу приділили місту Єйськ, точніше, розташованому там аеродрому: місцеві мешканці та канали писали про вибухи та пожежу в районі військового аеродрому. Скоріше за все, безпілотники вдарили по російським літакам на аеродромі.

Російська влада вже заявила, що під атакою перебували Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони Краснодарського краю. Але далі російські чиновники традиційно почали розповідати казки про те, що "усі БПЛА були збиті" – хоча численні відео з місць ударів свідчать про протилежне.

Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки атаки російських міст проти 20 червня. У РФ заявили, нібито протиповітряна оборона збила 15 дронів. Без жертв не обійшлось.

Також "Телеграф" писав про те, що 18 червня у Ростовській області відбулася атака безпілотників на місто Азов. Внаслідок пригоди спалахнули резервуари з нафтопродуктами. Вже третій день росіяни не можуть їх загасити.