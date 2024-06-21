В России ночью гремели взрывы в Краснодарском крае: что известно (видео)

Российские власти уже заявили, что под атакой находились Темрюкский район, Ейский и Северский районы Краснодарского края

В России в ночь на 21 июня было очень жарко и громко. Беспилотники посетили несколько населенных пунктов Краснодарского края, а также в очередной раз поджарили Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают российские СМИ и каналы в Telegram. Они также опубликовали видео взрывы и пожары на местах попадания беспилотников.

В частности, в районе поселка Афипское в Краснодарском крае, где расположен одноименный НПЗ, было более 10 взрывов. До этого местные жители слышали звуки пролета БПЛА. После нескольких особо мощных взрывов начался пожар в районе местной ТЭЦ, также не исключается поражение Афипского НПЗ.

Также дроны прилетели в город Энем и поселок Яблонский в Адыгее, Краснодар и Северский район Краснодарского края. Там расположены всевозможные важные объекты российских террористов – нефтяные и не только. В частности, возле Краснодара находится Ильский нефтеперерабатывающий завод, которому в очередной раз хорошо прилетело.

Отдельно внимание было уделено городу Ейск, точнее, расположенному там аэродрому: местные жители и каналы писали о взрывах и пожаре в районе военного аэродрома. Скорее всего, беспилотники ударили по российским самолетам на аэродроме.

Российские власти уже заявили, что под атакой находились Темрюкский район, Ейский и Северский районы Краснодарского края. Но дальше российские чиновники традиционно начали рассказывать сказки о том, что "все БПЛА были сбиты" – хотя многие видео с мест ударов свидетельствуют об обратном.

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях атаки российских городов против 20 июня. В РФ заявили, будто противовоздушная оборона сбила 15 дронов. Без жертв не обошлось.

Также "Телеграф" писал о том, что 18 июня в Ростовской области произошла атака беспилотников на город Азов. В результате происшествия вспыхнули резервуары с нефтепродуктами. Уже третий день россияне не могут их потушить.