Нефти сгорело на полмиллиарда долларов: в ВСУ отчитались о сокрушительной атаке дронами на российский НПЗ

Силы обороны постепенно и методично уничтожают нефтеперерабатывающую отрасль страны-террористки

Сокрушительная атака дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, которая произошла 5 июня 2024 года, нанесла оккупантам огромный ущерб. Россияне потеряли 1,5 миллиона тонн нефти на сумму в 540 миллионов долларов США.

Для этой атаки Силы обороны использовали беспилотники отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"5 июня наши подразделения успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн долларов", ― говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что удары по нефтеперерабатывающим заводам существенно усложняют выполнение задач вражескими войсками. В частности, это касается вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, что в сообщении Генштаба говорится уже о третьей атаке на этот завод. Беспилотники также атаковали его в марте и апреле 2024 года. Завод получил повреждения и приостановил деятельность на некоторое время.

Для справки: Новошахтинский завод нефтепродуктов находится в 60 километрах от Ростова. До государственной границы с Украиной около 15 км.

Новошахтинский завод нефтепереработки находится недалеко от границы

Это единственный нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Он был введен в эксплуатацию в 2009 году. Согласно открытым данным, за год он перерабатывает до 7,5 млн. тонн нефти. Завод производит дизельное топливо, используемое в военных целях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина готовится провести испытания КАБ собственного производства. Если они будут успешными, то начнется серийный выпуск "умных" авиабомб.