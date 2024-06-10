Украина готовится к испытаниям "умных" бомб собственного производства: что известно

Залогом успеха будет комплексный подход

Украина начнет испытание управляемых авиабомб (КАБ) собственного производства через несколько недель. Использование этого вооружения позволит поражать вражеские объекты в прифронтовой зоне.

Эффективное применение авиабомб требует комплексного подхода и высокой точности. Об этом рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, сообщает 24 канал.

"Украинские силы уже активно работают по стратегическим объектам в глубине территории России. Это признак того, что мы воюем по всем международным правилам ведения боевых действий. В отличие от россиян, применяющих террористические методы, равняя с землей украинские города и села", ― сказал Храпчинский.

Использование авиабомб будет максимально эффективным при комплексном подходе. Для этого нужно "расчистить" путь украинской авиации.

Применение украинских КАБ позволит существенно расширить возможности Сил обороны. Эксперт говорит, что благодаря им можно выполнить следующие задачи:

"проредить" противовоздушную оборону противника;

поразить важные военные объекты в прифронтовой и приграничной зоне;

закрепить линию фронта;

перерезать логистические пути оккупационных войск.

"Сейчас главная задача в решении стратегических целей. Благодаря такому комплексному подходу и получению соответствующего вооружения сможем закрепить линию фронта, а затем можно говорить о перерезании логистических путей на территории России", ― сказал Храпчинский.

В эту стратегию также входит усиление авиации. С этим помогают западные партнеры в рамках авиационной коалиции. Франция передаст Украине Mirage 2000, а Швеция пообещала отправить самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890. Позже власти страны уточнили, что таких самолета будет два.

Для справки: управляемая авиационная бомба (чаще пишут именно КАБ) ― это "умная" авиабомба. У нее есть система наведения, обеспечивающая высокую точность.

В Украине разрабатывают собственную систему наведения для советских авиабомб. Средства авиационного поражения будут более точными и будут иметь большую дальность полета. Если испытания, которые начнутся через несколько недель, пройдут успешно, Украина запустит серийное производство собственных КАБов.

Ранее "Телеграф" сообщал, помогут ли Украине французские самолеты Mirage 2000 года. У этих истребителей есть несколько модификаций.