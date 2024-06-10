Україна готується до випробувань "розумних" бомб власного виробництва: що відомо

Запорукою успіху буде комплексний підхід

Україна почне випробування керованих авіабомб (КАБ) власного виробництва через декілька тижнів. Використання цього озброєння дасть можливість вражати ворожі об’єкти у прифронтовій зоні.

Ефективне застосування авіабомб потребує комплексного підходу та високої точності. Про це розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, повідомляє 24 канал.

"Українські сили вже активно працюють по стратегічних об'єктах в глибині території Росії. Це є ознакою того, що ми воюємо за всіма міжнародними правилами ведення бойових дій. На відміну від росіян, які застосовують терористичні методи, рівняючи з землею українські міста та села", ― сказав Храпчинський.

Використання авіабомб буде максимально ефективним за умови комплексного підходу. Для цього потрібно "розчистити" шлях для української авіації.

Застосування українських КАБів дозволить суттєво розширити можливості Сил оборони. Експерт говорить, що завдяки їм можна виконати наступні завдання:

"прорідити" протиповітряну оборону ворога;

вразити важливі військові об’єкти у прифронтовій та прикордонній зоні;

закріпити лінію фронту;

перерізати логістичні шляхи окупаційних військ.

"Зараз головне завдання у вирішенні стратегічних цілей. Завдяки такому комплексному підходу і отриманню відповідного озброєння, зможемо закріпити лінію фронту, а потім можна говорити про перерізання логістичних шляхів на території Росії", ― сказав Храпчинський.

У цю стратегію також входить посилення авіації. З цим допомагають західні партнери в рамках авіаційної коаліції. Франція передасть Україні Mirage 2000, а Швеція пообіцяла відправити літак дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890. Пізніше влада країни уточнила, що таких літака буде два.

Для довідки: керована авіаційна бомба (КАБ) ― це "розумна" авіабомба. У неї є система наведення, яка забезпечує високу точність.

В Україні розробляють власну систему наведення для радянських авіабомб. Засоби авіаційного ураження будуть більш точними та матимуть більшу дальність польоту. Якщо випробування, які почнуться за кілька тижнів, пройдуть успішно, то Україна запустить серійне виробництво власних КАБів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи допоможуть Україні французькі літаки Mirage 2000. У цих винищувачів є декілька модифікацій.