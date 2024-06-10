Нафти згоріло на півмільядра доларів: у ЗСУ прозвітували про нищівну атаку дронами на російський НПЗ

Сили оборони поступово і методично знищують нафтопереробну галузь країни-терористки

Нищівна атака дронів на Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області, яка відбулась 5 червня 2024 року, завдала окупантам величезних збитків. Росіяни втратили 1,5 мільйона тонн нафти на суму у 540 мільйонів доларів США.

Для цієї атаки Сили оборони використали безпілотники вітчизняного виробництва. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"5 червня наші підрозділи успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області. За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн доларів", ― йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що удари по нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання завдань ворожими військами. Зокрема це стосується збройної агресії проти України.

Нагадаємо, що у повідомленні Генштабу йдеться вже про третю атаку на цей завод. Безпілотники також атакували його у березні та квітні 2024 року. Завод отримав пошкодження та призупинив діяльність на певний час.

Для довідки: Новошахтинський завод нафтопродуктів знаходиться за 60 кілометрів від Ростова. До державного кордону з Україною близько 15 км.

Новошахтинський завод нафтопереробки знаходиться неподалік від кордону

Це єдиний нафтопереробний завод у Ростовській області. Його ввели в експлуатацію у 2009 році. Згідно з відкритими даними, за рік він переробляє до 7,5 млн тонн нафти. Завод виготовляє дизельне пальне, яке використовується у військових цілях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна готується провести випробування КАБ власного виробництва. Якщо вони будуть успішними, то почнеться серійний випуск "розумних" авіабомб.