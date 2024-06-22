ВСУ поразили "жирную" цель в российском Ейске: появились спутниковые фото

Одно из зданий было полностью уничтожено

В сети показали спутниковые снимки, которые подтверждают результативность атаки ВСУ на Ейск. Атака произошла в ночь на 21 июня.

Снимками до и после поделился OSINT-специалист Brady Africk в социальной сети X. Он отмечает, что пострадавшее здание является учебным центром ПВО.

При этом аналитик сообщил, что это место находится на расстоянии в около 130 километров от линии фронта.

Военный обозреватель Игаль Левин добавил, что речь идет о 726-м учебном центре ПВО, который расположен неподалеку от военного аэродрома в Ейске.

Как сообщалось ранее, в ночь на 21 июня неизвестные БПЛА пролетели над Краснодарским краем, после чего несколько взрывов слышали в районе поселка Афипское, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Также дроны прилетели в город Энем и поселок Яблонский в Адыгее, Краснодар и Северский район Краснодарского края. Там расположены всевозможные важные объекты россиян.

Несколько беспилотников также упали на территории Краснодарского аэродрома, тогда считалось, что они охотились за российской авиацией, однако позже появилась информация о том, что целью были склады "Шахедов".

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях атаки российских городов в ночь против 20 июня. В РФ заявили, будто противовоздушная оборона сбила 15 дронов. Без жертв не обошлось.