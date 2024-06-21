Ситуация чрезвычайно тяжелая: враг отчаянно рвется к Часовому Яру (карта боев)

Враг обстреливает его управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения

Россияне ведут интенсивные наступательные действия в районе Часового Яра, они пытаются обойти населенный пункт с севера и юга. Для усиления обороны туда отправлены подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Сообщаем, что подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра. Ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно тяжелая. Враг постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга. Оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения", — сообщается на Facebook-странице 24 ОМБр имени короля Даниила.

Воины 24-й бригады активно уничтожают вражескую пехоту и технику, ломая планы оккупантов. Они заставляют россиян платить огромную цену за каждый метр захваченной украинской земли.

"К сожалению, у нас тоже есть потери. Вечная память и слава погибшим побратимам. Отомстим за каждого. Битва продолжается", — добавили в 24 ОМБр.

Вечером 20 июня в сводке Генштаба сообщалось, что оккупанты нарастили усилия на Покровском направлении. С начала суток четверга враг совершил там 48 штурмовых и наступательных действий.

"Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется с района Очеретино, откуда враг по разным направлениям пытается вклиниться в наши боевые порядки. 29 атак украинские защитники уже отбили, еще 19 боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная. Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину нашей территории", — сообщили в ГШ.

Карта боев под Часовым Яром 21.06.2024

Кроме того, враг безуспешно пытался продвинуться на Кураховском направлении. К вечеру 20 июня насчитывалось 13 боевых столкновений. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Парасковеевка и Константиновка.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 июня беспилотники посетили несколько населенных пунктов Краснодарского края России. Также БПЛА в очередной раз поджарили Ильский нефтеперерабатывающий завод.