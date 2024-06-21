"Мы не имеем права обрушить фронт": Клименко прокомментировал возможность демобилизации в Украине

Ситуация на фронте и государстве в целом сейчас не способствует демобилизации

Пока говорить о демобилизации военных в Украине не стоит, поскольку для нее нет никаких условий. На фронте нужны опытные солдаты, воюющие уже более двух лет, без них фронт посыплется.

Об этом рассказал министр МВД Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода". Клименко сказал, что командиры-фронтовики, с которыми он разговаривал по этой теме, дают плохой прогноз – в случае демобилизации фронту грозит обвал.

"Если мы демобилизуем тех людей, которые, например, отслужили 2 года, то у нас "просядет" фронт и подразделения будут неполноценными. Мы сейчас или должны возобновить боеспособность подразделений и у нас должна быть, как минимум, равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов… Мы не имеем права обрушить фронт", — объяснил он.

Клименко также признал, что понимает военных – они давно воюют и хотят демобилизоваться. Однако ситуация на фронте и государстве в целом сейчас не способствует демобилизации. Говорить о ней можно будет только тогда, когда на смену появятся военные с опытом. Новобранцы, которые сейчас тренируются, могут стать более или менее опытными военными только через несколько месяцев.

"Чтобы удержаться, нам нужны опытные военные. Например, эти люди, которые сейчас тренируются на полигоне, они станут опытными военными через несколько месяцев… Если будет два состава, тогда мы сможем говорить о какой-нибудь большей демобилизации", — резюмировал министр.

Во вторник, 18 июня, Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсудил ход подготовки законопроекта о демобилизации. На совещании присутствовали представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Министерства обороны.