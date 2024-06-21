"Ми не маємо права обвалити фронт": Клименко прокоментував можливість демобілізації в Україні

Ситуація на фронті та у державі загалом зараз не сприяє демобілізації

Наразі говорити про демобілізацію військових в Україні не варто, оскільки для неї немає жодних умов. На фронті потрібні досвідчені солдати, які воюють вже понад два роки, без них фронт посиплеться.

Про це розповів міністр МВС Ігор Клименко в інтерв'ю "Радіо Свобода". Клименко сказав, що командири-фронтовики, з якими він розмовляв на цю тему, дають поганий прогноз – у разі демобілізації фронту загрожує обвал.

"Якщо ми демобілізуємо тих людей, які, наприклад, відслужили 2 роки, то в нас "просяде" фронт і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути, як мінімум, рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів… Ми не маємо права обвалити фронт", — пояснив він.

Клименко також визнав, що розуміє військових – вони давно воюють та хочуть демобілізуватися. Проте ситуація на фронті та у державі загалом зараз не сприяє демобілізації. Говорити про неї можна буде тільки тоді, коли на заміну з'являться військові з досвідом. Новобранці, які зараз тренуються, можуть стати більш-менш досвідченими військовими лише через кілька місяців.

"Щоб утримати, нам потрібні досвідчені військові. Наприклад, ці люди, які зараз тренуються на полігоні, вони стануть досвідченими військовими через кілька місяців… Якщо буде два склади, тоді ми зможемо говорити про якусь більшу демобілізацію", — резюмував міністр.

У вівторок, 18 червня, Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорив хід підготовки законопроєкту про демобілізацію. На нараді були присутні представники Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) та Міністерства оборони.