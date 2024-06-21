Война — день 849: ВСУ ведят тяжелые бои с оккупантами на Харьковщине и у Часового Яра

Оперативно о главном за сутки

Украинские войска продолжают отражать российские атаки по всей линии фронта и истощают их силы. Вместе с тем, для прорыва украинских оборонительных рубежей россияне продолжают применять тяжелые бомбы и уже применили ФАБ-3000 на Харьковщине.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 21 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Разрешение США бить по российской территории теперь распространяется на все приграничные регионы. Раньше можно было бить только по целям возле Харьковщины и Сумщины.

00:00 Россияне в оккупированном Крыму заявляют о налете по меньшей мере четырех десятков БПЛА.

С ситуацией в Украине за 18 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 846: оккупанты пытаются прорваться на Донбассе, а ВСУ устроили охоту за российской ПВО

О том, что происходило 19 июня, читайте по ссылке: Война — день 847: ожесточенные бои на Донбассе продолжаются, а россияне собирают новую группировку войск

О новостях и событиях 20 июня мы рассказывали здесь: Война — день 848: россияне пытаются прорваться на новых направлениях и обстреливают Украину ракетами