Война — день 847: ожесточенные бои на Донбассе продолжаются, а россияне собирают новую группировку войск

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а оккупанты по-прежнему концентрируют основные усилия в Донецкой области, однако ищут места, где можно нанести новый удар. В частности новый "танковый кулак" собирается в Луганской области, откуда захватчики хотят ударить в направлении населенного пункта Боровая. При этом на направлении Харькова у россиян дела продолжают идти очень плохо, поэтому им на помощь хотят перебросить морпехов из 155 бригады Тихоокеанского флота, которая уже один раз была почти полностью уничтожена под Угледаром.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 19 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В городе Азов Ростовской области продолжают гореть цистерны с нефтепродуктами. Россияне не могут их потушить вот уже более 20 часов

О новостях и событиях 16 июня мы рассказывали здесь: Война — день 844: россияне попали в ловушку в Волчанске, но давят на Донбассе

С ситуацией в Украине за 17 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 845: россияне значительно усилили наступление на одном из направлений и бомбят мирные города

О том, что происходило 18 июня, читайте по ссылке: Война — день 846: оккупанты пытаются прорваться на Донбассе, а ВСУ устроили охоту за российской ПВО