Сейчас мы проигрываем войну, но все может измениться: комбат Третьей штурмовой обратился к украинцам

Украинцы должны проснуться, считает он

Комбат Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук считает, что сейчас Украина проигрывает войну — теряет территории и людей. Однако мы еще имеем запал для борьбы и многие к ней готовы.

"Да, сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно. Мы теряем территории, мы теряем лучших людей. Многие говорят: все нормально, сейчас мы мирный договор заключим с Россией, будет статус-кво, и рассосется. Основной вопрос: зачем это РФ", — отметил Кухарчук в интервью "Украинской правде".

Он добавил, что надеясь на "что-то хорошее", украинцы склонны надеяться не на себя, а на западных партнеров, Бога, но на чудо. Однако это неправильный подход.

"Но в данном случае, я скажу: дай Бог, чтобы были какие-то черные лебеди, которые пролетят и все-таки будут иметь силу для каких-то изменений. Те тенденции, которые существуют сегодня, нам ничего хорошего не предвещают. Тенденции могут меняться, но на сегодняшней день они отрицательные. Однако я думаю, что у нас еще есть запал для борьбы, и есть много людей, которые готовы бороться. И просто так врагу мы Украину не отдадим", — отметил комбат.

Для этого, отметил он, украинцы должны проснуться. Они должны стать настоящими украинцами.

"Но, опять-таки, хотелось бы обратиться ко всем х**лам, чтобы просыпались и становились украинцами", — резюмировал Кухарчук.

Как рассказывал Телеграф, Кухарчук считает, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сейчас продолжается самый критический этап войны. В этом году россияне смогли захватить Авдеевку и едва не прорвали фронт.