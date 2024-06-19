Зараз ми програємо війну, але все може змінитися: комбат Третьої штурмової звернувся до українців

Українці мають прокинутися, вважає він

Комбат Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук вважає, що зараз Україна програє війну — адже втрачає території та людей. Однак ми ще маємо запал для боротьби та багато людей готові до неї.

"Так, зараз ми програємо цю війну. Це очевидно. Ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих людей. Багато хто говорить: все нормально, зараз ми мирний договір укладемо з Росією, буде статус-кво, і розсосеться. Основне питання: навіщо це РФ", — зазначив Кухарчук в інтерв'ю "Українській правді".

Він додав, що сподіваючись на "щось хороше", українці схильні сподіватися не на себе, а на західних партнерів, Бога, або на диво. Прте це невірний підхід.

"Але в даному випадку, я скажу: дай Бог, щоб були якісь чорні лебеді, які пролетять і все-таки матимуть силу для якихось змін. Оті тенденції, які існують сьогодні, нам нічого хорошого не передвіщають. Тенденції можуть змінюватися, але на сьогоднішній день вони негативні. Проте я думаю, що у нас ще є запал для боротьби, і є багато людей, які готові боротися. І просто так ворогу ми Україну не віддамо", — наголосив комбат.

Для цього, зазначив він, українці мають прокинутися. Вони мають стати справжніми українцями.

"Але, знову-таки, хотілося б звернутися до всіх х**лів, щоб прокидалися і ставали українцями", — резюмував Кухарчук.

Як розповідав "Телеграф", Кухарчук вважає, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році зараз триває найкритичніший етап війни. Цьогоріч росіяни змогли захопити Авдіївку та ледь не прорвали фронт.