Знесло дах та стіни: у Львові під час атаки "шахедами" було пошкоджено важливу будівлю (фото)

Уламки дрону впали на будівлю

У Львові під час нічної атаки "шахедами" 19 червня було пошкоджено Науково-дослідний інститут. В результаті пошкоджено фасад, вікна та знищено дах будівлі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий. Він також опублікував фотографії, на яких видно руйнування.

За словами голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, уламки пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

"Уламки ворожих безпілотників у Львові пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття 2 поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів", — написав у своєму Telegram-каналі Козицький.

Також у ніч на 19 червня під удар також потрапило село Малехів у Львівській міській громаді. Внаслідок події було пошкоджено багатоповерховий будинок та офісну будівлю. 70-річний чоловік отримав травми. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Повітряних силах України розповіли, скільки російські загарбники запустили дронів територією країни в ніч на 19 червня і скільки з них вдалося збити.