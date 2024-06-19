Снесло крышу и стены: во Львове во время атаки "шахедами" было повреждено важное здание (фото)

Обломки дрона упали на здание

Во Львове во время ночной атаки "шахедами" 19 июня был поврежден Научно-исследовательский институт. В результате поврежден фасад, окна и уничтожена крыша здания.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовой. Он также опубликовал фотографии, на которых видны разрушения.

По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, обломки повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

"Обломки вражеских беспилотников во Львове повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Обломки БПЛА разрушили крышу, стены и перекрытие 2 этажа ориентировочно на площади 800 квадратных метров", — написал в своем Telegram-канале Козицкий.

Также в ночь на 19 июня под удар также попало село Малехов во Львовской городской общине. В результате происшествия былповрежден многоэтажный дом и офисное здание. 70-летний мужчина получил травмы. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Воздушных силах Украины рассказали, сколько российские захватчики запустили дронов по территории страны в ночь на 19 июня и сколько из них удалось сбить.