Россияне запустили десятки "шахедов" по Украине: где и сколько БПЛА удалось сбить

В ходе боевой работы дроны были уничтожены в шести областях

В ночь на 19 июня российские оккупанты запустили по Украине 21 ударный беспилотный летательный аппарат. Атака дронами типа Shahed-131/136 произошла из направлений Приморско-Ахтарск, РФ и мыс Чауда.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук. По его словам, в целом этой ночью удалось сбить 19 "шахедов" из 21.

"Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — рассказал Олещук.

Также он добавил, что вражеские БПЛА в ходе боевой работы были уничтожены в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе атаки "шахедами" по Украине в ночь на 19 июня, под удар попало село Малехов во Львовской городской общине. В результате происшествия был поврежден многоэтажный дом и офисное здание. Ранения получил 70-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.