Росіяни запустили десятки "шахедів" по Україні: де і скільки БПЛА вдалося збити

У ході бойової роботи дрони були знищені у шести областях

У ніч проти 19 червня російські окупанти запустили по Україні 21 ударний безпілотний літальний апарат. Атака дронами типу Shahed-131/136 відбулася з напрямків Приморсько-Ахтарськ, РФ та мис Чауда.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук. За його словами, загалом цієї ночі вдалося збити 19 "шахедів" із 21.

"Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — розповів Олещук.

Також він додав, що ворожі БПЛА під час бойової роботи було знищено у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ході атаки "шахедами" Україною в ніч на 19 червня, під удар потрапило село Малехів у Львівській міській громаді. Внаслідок пригоди було пошкоджено багатоповерховий будинок та офісну будівлю. Поранення отримав 70-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.