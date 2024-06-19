Вночі росіяни вдарили "шахедами" по селу під Львовом: є руйнування та постраждалі (фото)

Усі БПЛА було збито ППО, але без наслідків не обійшлося

У ніч проти середи, 19 червня, росіяни атакували Україну "шахедами". Під ударом була й західна частина України. У Малехові (село у Львівській міській громаді) пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та офісну будівлю, поранено людей.

"Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибито 20 вікон. Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця, про якого писав вище. Стан середньої тяжкості. У приватному секторі вибиті вікна у 5 будівлях", — написав мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

Перед цим він повідомив, що в ході ворожої атаки було поранено 70-річного охоронця. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Садовий опублікував фото із місця.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що під час першої нічної атаки на область постраждав 47-річний чоловік. Госпіталізації він не потребував.

"У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації. Це те, що офіційно підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на 5:30", — написав він у Telegram.

Він уточнив, що минулої ночі росіяни атакували Львівщину із застосуванням 5-ти "шахедів". Було дві хвилі атак. Усі безпілотники було знищено воїнами протиповітряної оборони.

"За інформацією від ПВК "Захід" станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, до повітряного простору Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники. Під час другої тривоги, що тривала з 04:27 по 05:24 нашу область намагався атакувати ще один "шахед". Усіх їх наші воїни ППО збили", — додав він.

Росіяни розпочали атаку на Україну ще близько 22 години 18 червня. Вони запустили "шахеди" з окупованих територій Запорізької області у бік Херсонщини. Пізніше у Криворізькому районі військові збили російський БПЛА. Літали безпілотники над південними та південно-східними областями. Також під загрозою була Хмельницька та Вінницька області.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 18 червня росіяни теж атакували Україну "шахедами". Усіх їх було збито силами протиповітряної оборони, проте не обійшлося без руйнувань.