РФ планує перекинути на Харківщину раніше знищену бригаду морпіхів: подробиці

Кількість солдатів, які РФ хоче направити в Україну, невідома

На тлі серйозних втрат на Харківщині в Україну спрямують нові підрозділи солдатів. Російське військове командування готується перекинути в район Вовчанська морпіхів із Тихоокеанського флоту.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин. Також він назвав підрозділи, які зараз воюють проти Сил оборони України у цьому напрямі.

"Планують долучити до виконання завдань на тому напрямку підрозділи 155 окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту, через те, що Сили оборони чимало знищили російських військових. Також на Харківщину окупанти планують перекинути з Ленінградського військового округу підрозділи 25 окремої мотострілецької бригади 6 армії", — сказав Волошин.

На сьогодні у районі Вовчанська Харківської області проти українських захисників воюють кілька бригад: 138 окрема мотострілецька бригада, 83 гвардійська десантно-штурмова бригада та 30 мотострілецький полк.

Варто зазначити, що 155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту вважалася в Росії "елітною". У лютому 2023 року стало відомо, що її знищено під Вугледаром практично повністю. Підрозділ доукомплектовували тричі: після боїв у Бучі та Ірпені, вдруге – після боїв у Донецькій області, а втретє – перед боями у Вугледарі. За тиждень боїв під Вугледаром та Мар’їнкою росіяни втратили близько 130 одиниць техніки, зокрема 36 одиниць танків. У день на цьому напрямі гинули від 150 до 300 морпіхів, а командування не зважало на втрати.

Всього "елітна" 155 бригада налічувала близько 5 тисяч солдатів, але живими залишилася лише третя рота у складі 8 осіб. Скільки солдатів зараз нараховує це угруповання і скільки планують задіяти в Україні — невідомо.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у НАТО озвучили втрати армії РФ у Харківській області за місяць наступу. За підрахунками союзників, цифри просто "астрономічні".