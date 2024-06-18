РФ планирует перебросить на Харьковщину ранее уничтоженную бригаду морпехов: подробности

Количество солдат, которое РФ хочет направить в Украину, неизвестно

На фоне серьезных потерь в Харьковской области в Украину направят новые подразделения солдат. Российское военное командование готовится перебросить в район Волчанска морпехов из Тихоокеанского флота.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Также он назвал подразделения, которые сейчас воюют против Сил обороны Украины на этом направлении.

"Планируют приобщить к выполнению задач на том направлении подразделения 155 отдельной бригады морской пехоты из Тихоокеанского флота, из-за того, что Силы обороны немало уничтожили российских военных. Также на Харьковщину оккупанты планируют перебросить из Ленинградского военного округа подразделения 25 отдельной мотострелковой бригады 6 армии", — сказал Волошин.

На сегодняшний день в районе Волчанска Харьковской области против украинских защитников воюют несколько бригад: 138 отдельная мотострелковая бригада, 83 гвардейская десантно-штурмовая бригада и 30 мотострелковый полк.

Стоит отметить, что 155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота считалась в России "элитной". В феврале 2023 года стало известно, что она уничтожена под Угледаром практически полностью. Подразделение доукомплектовывали трижды: после боев в Буче и Ирпене, второй раз — после боев в Донецкой области, а третий раз — перед боями в Угледаре. За неделю боев под Угледаром и Марьинкой россияне потеряли около 130 единиц техники, в том числе 36 единиц танков. В день на этом направлении погибало от 150 до 300 морпехов, а командование не считалось с потерями.

Всего "элитная" 155 бригада насчитывала около 5 тысяч солдаты, но в живых осталась только третья рота в составе 8 человек. Сколько солдат сейчас насчитывает эта группировка и сколько планируют задействовать в Украине — неизвестно.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в НАТО озвучили потери армии РФ в Харьковской области за месяц наступления. По подсчетам союзников, цифры просто "астрономические".