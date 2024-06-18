Росіяни створили 10-тисячне угруповання для нового наступу: що хочуть захопити (карта)

Ворог проводить підготовчі заходи

Росіяни наростили чисельність своїх військ для наступу на Борову (Харківська область). На ділянці від Райгородки до Нововодяного ворог сконцентрував до 10 000 особового складу та близько 450 ОВТ (озброєння та військова техніка), з яких 200 артсистем.

"Мета очевидна — спроба повторити минулорічний наступ на Борову. Проти ворога протяжну оборонну лінію на напрямку наразі утримує 3 ОШБр. Проте, сили залишаються неспівмірними, окупанти переважають кількістю, застосовують додаткові підрозділи й ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усіє смуги наступу", — повідомили аналітики deepstate.

За даними аналітиків, росіяни розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками. Серед них 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських.

Окрім того, туди залучено найманців з нерегулярних армійських підрозділів. Зокрема йдеться про "шторм v", "чорна мамба", "фіксики" та "чвк патріот". Для підтримки порядку прибув підрозділ БАРС-14.

Зазначається, що останні три тижні ворог проводить підготовчі заходи, промацуючи слабкі місця в обороні ЗСУ. Відбуваються безперервні штурми позицій 3 Окремої штурмової бригади. Ворог втрачає особовий склад, проте щотижня на зміну прибуває від 200 до 400 мобілізованих росіян. Їх вистачає не лише на поповнення втрат, але й на нарощення угрупування. За словами аналітиків, наразі тактика "м'ясних штурмів" не дала суттєвого результату лише тому, що на ділянці перебуває сильна бригада. Проте сили далеко не рівні, наголосили вони.

"За наявною інформацією, противник планує повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім вже на Першотравневе-Чернещина. Виходячи з даної ситуації, важливо не повторити минулорічних помилок, так як рівень управління військами у ка**пів дещо виріс. Викликає занепокоєння й наявність значного числа найманців, яких в основному використовують для штурмових, а не оборонних дій", — резюмували у deepstate.

Для довідки: селище міського типу Борова розташоване на лівому березі Оскільського водосховища у Ізюмському районі Харківської області. З 14 квітня по 3 жовтня 2022 року населений пункт перебував під російською окупацією.

Як повідомляв "Телеграф", джерело в НАТО, знайоме з цим питанням, заявило, що під час наступу на півночі Харківської області, який почався 10 травня, російські терористи зазнали величезних втрат. В середньому, росіяни втрачали під час наступу до 1000 одиниць живої сили щодня.