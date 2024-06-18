Ще одна країна може передати Україні далекобійні крилаті ракети: Західні ЗМІ дізналися подробиці

Якщо дані підтвердяться, це говоритиме про зміну позиції нинішнього уряду Італії

Італійська влада може передати Києву далекобійні ракети Storm Shadow. Передбачається, що вони увійдуть до дев’ятого пакету військової допомоги Україні.

Про це пише газета Fatto Quotidiano. Там посилаються на власні джерела.

Інформація про можливу передачу Римом далекобійних ракет Storm Shadow є важливою подією в контексті російсько-українського конфлікту. Якщо дані підтвердяться, то це знаменуватиме зміну позиції нинішнього уряду Італії на чолі з прем’єр-міністром Джорджією Мелоні щодо підтримки України, йдеться в статті.

Варто зазначити, що ракети Storm Shadow виробництва Великобританії та Франції відносяться до високоточних авіаційних ракет великої дальності (близько 300 км) класу "повітря-поверхня". Їхнє постачання Україні дозволило б суттєво розширити можливості військових у частині завдання ударів по російських цілях на окупованих територіях.

Раніше Італія надавала Україні переважно оборонне озброєння, такі як зенітні установки та бронемашини. Рішення передати наступальну високоточну зброю великої дальності було б набагато рішучішим кроком.

Якщо інформація італійської газети є вірною, це може свідчити про бажання уряду Мелоні посилити військову підтримку України перед очікуваним наступом українських військ. Однак необхідно дочекатися офіційних заяв з Риму.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Британія пообіцяла надати Україні один із найбільших траншів військової допомоги. Серед іншого в ній будуть ракети Storm Shadow, а також інші ударні та зенітні ракети.