У Німеччині опозиція виступила проти обміну Taurus на британські Storm Shadow: у чому справа

Німецькі політики продовжують дебати навколо передачі озброєння для Києва

У Німеччині фракція опозиційного блоку ХДС/ХСС висловилася проти обміну далекобійних ракет Taurus на Storm Shadow британського виробництва, які потім збиралися передати Збройним силам України (ЗСУ). Київ не повинен програти, тому йому потрібні найкращі системи озброєння.

Саме такими німецькі опозиціонери назвали далекобійні ракети Taurus. Тому це озброєння потрібно передати Україні без будь-яких обмінів, повідомляє DW.

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Опозиція вимагає передати Taurus Києву

"Необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України… До цього належать і постачання найкращих систем озброєння, а Taurus ― це якраз така система. Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою поразки", ― заявив заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоган Вадефуль.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти передачі далекобійних ракет Україні. Більшість німців не підтримують посилення української армії.

Знайти вихід із ситуації офіційному Берліну запропонував Лондон. Міністр закордонних справ Девід Кемерон запропонував кільцевий обмін. Німеччина направить до Британії свої ракети Taurus, а Лондон направить таку ж кількість Storm Shadow в Україну. Але поки що Берлін не відповів на цю пропозицію.

Раніше російська пропагандистка злила у Мережу розмову німецьких офіцерів. Вони згадували ракети Taurus, які нібито планували передати Україні, та їх використання для атаки по Кримському мосту.

У Росії почали істерити. Пропагандисти погрожували, що взірвуть мости в Німеччині. Пропагандист Кисельов назвав одразу чотири об’єкти, які РФ нібито атакує.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо Росія злила розмову німецьких офіцерів. Так Кремль намагається зірвати постачання озброєння до України.