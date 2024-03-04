"Не може бути мови": Шольц назвав ще одну причину для відмови Україні в Taurus, що цього разу

Це вже далеко не перша відмова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Він назвав ще одну причину відмови.

Про це пише The Guardian. Він зазначив, що для експлуатації Taurus потрібно буде залучити німецьких солдатів. Без цього, на думку Шольца, неможливо вести контроль за поставленим Києву озброєнням.

"Ви не можете створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як можна здійснювати контроль над системою озброєнь. Для мене про це не може бути й мови", — констатував Шольц.

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2024 року Бундестаг проголосував за ракети Taurus для України. Однак Олаф Шольц виступає противником цих поставок. На цьому ґрунті між Великобританією та Німеччиною сталася невелика суперечка, коли Шольц, виправдовуючи свою відмову, натякнув на те, що британці та французи нібито наводять ракети Storm Shadow для ЗСУ, а Німеччина не може собі такого дозволити. У Великобританії після цього виступили з негайним спростуванням.

Раніше ми писали про те, що РФ злила у мережу прослуховування німецьких військових, де вони обговорювали знищення Кримського мосту.